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Школьник из Аскинского района выиграл грант 1 млн рублей

Школьник из Аскинского района выиграл грант 1 млн рублей

Аскинский район | 07 янв 2021 | 22:31

Одиннадцатиклассник из Аскинского района Башкирии Максим Р. стал одним из семерых школьников, выигравших миллион рублей в конкурсе «Большая перемена».



В полуфинале проекта его команда представила проект «Умный город», который предполагает получение энергии для городских нужд из альтернативных источников. В школе достижениями своего ученика очень гордятся.

– Грант Максима – большой успех в нашей работе, в работе всего нашего коллектива. Это первый случай в истории школы, - призналась журналисту Башкирского спутникового телевидения Гульнара Хакимова, классный руководитель подростка.
Выигрыш старшеклассник намерен потратить на образование. Юный миллионер хочет стать юристом.
– Погулять можно и потом, провести время с друзьями. А вот образование, которое сейчас, потом на это времени не будет, - заявил Максим.

Ранее сообщалось о том, что в Аскинском районе уголовное дело было заведено на 40-летнего директора ПО «Спутник». Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, с июля по ноябрь 2019 год 12 сотрудников компании не получали заработную плату.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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