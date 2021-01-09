Радия Хабирова попросили продлить зимние школьные каникулы

| 09 янв 2021 | 17:49

Уфимка Диана М. попросила главу региона Радия Хабирова продлить школьные каникулы до 17 января из-за коронавируса. Своим мнением она поделилась на странице чиновника сегодня, 9 января.







— Прошу рассмотреть вопрос о продлении каникул в школе до 17 января. И о дистанционном обучении [после]. Рост заболеваемости растет, люди умирают, а вы детей в школу [отправляете], — отметила она и привела в пример главу Карелии Артура Парфенчикова, который продлил каникулы ученикам младших классов до 18 января, а остальных отправил на дистант с 11-го.



Представитель регионального Минобрнауки Элина Якупова пообещала девушке подготовить ответ на ее вопрос, но как заметил один из комментаторов, согласный с вышеупомянутым мнением, если бы власти планировали бы продлить каникулы в республике, то на днях «обязательно объявили бы об этом».

Однако дистанционное обучение не всем по вкусу.



Особенно тем, кто проживает в деревнях и селах, где есть проблемы с интернетом. В декабре, напомним, стало известно СМИ о вопиющей ситуации в образовании. Из-за проблем с интернетом сельским школьникам пришлось учиться в заброшенном коровнике. Региональный министр образования и науки Айбулат Хажин поспешил назвать эту информацию фейком, а журналистам пригрозить судом за распространение якобы недостоверной информации. Обучение детей в коровнике отрицали и местные чиновники. Чуть позже в прокуратуре провели проверку и подтвердили честность информации.



В интернете появилась петиция с требованием отставки Хажина.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram