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При какой температуре воздуха школьникам Башкирии можно не ходить в школу

При какой температуре воздуха школьникам Башкирии можно не ходить в школу

| 13 янв 2021 | 11:56

Министерство образования и науки Республики Башкортостан направило в районные управления и отделы образования письмо о соблюдении температурного режима в общеобразовательных организациях.



В тексте письма содержится просьба проинформировать родителей или законных представителей обучающихся о том, что в целях предупреждения массовых простудных заболеваний среди детей и подростков рекомендуется освобождать от занятий обучающихся при низкой температуре воздуха.

При -25 градусах по Цельсию и ниже от занятий освобождаются школьники первых-четвертых классов.
При -27 градусах в школу могут не ходить учащиеся пятых-восьмых классов.
При -32 градусах школу могут не посещать учащиеся девятых-одиннадцатых классов.

При этом окончательное решение — идти ребенку в школу или нет, принимают родители. А школа обязана организовать образовательных процесс при любом количестве обучающихся.

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Источник: i-gazeta.com

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