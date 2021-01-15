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В Кармаскалинском районе в здании школы откроется детский сад

В Кармаскалинском районе в здании школы откроется детский сад

Кармаскалинский район | 15 янв 2021 | 18:45

В Кармаскалинском районе в небольшой деревне Старошареево, где проживают более тридцати детей в возрасте до 7 лет, скоро начнет работать детский сад. В администрации Кармаскалинского района рассказали, что данный населенный пункт входит в состав Сахаевского сельского поселения, и в последние годы он заметно растет и развивается. Поэтому не удивительно, что в деревне назрела необходимость открытия детсада.



Благодаря реализации национального проекта «Демография» вопрос решился положительно. И в 2020 году в здании школы Сахаевского сельского поселения начались капитальные ремонтные работы, в результате которых часть помещения была переоборудована под детский сад. Сумма расходов составила чуть более 3 миллионов рублей. Необходимая мебель и другое оборудование уже поставлено и ожидает прибытия воспитанников. Совсем скоро здесь откроется группа дошкольного образования, которую смогут посещать 20 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Здесь к работе с детьми планируется привлечь трех педагогов, которые будут заниматься с малышами, а детей постарше – готовить к школе. Дело осталось за малым – получить лицензию на дошкольную образовательную деятельность, которая в ближайшее время будет на руках у руководителя учреждения и позволит открыть группу.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане начались обыски и повторные задержания участников конфликта в Кармаскалах

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Источник: proural.info

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