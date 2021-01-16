В Давлекановском районе построили новый детский сад

В Давлеканово ввели в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 110 мест, а в ближайшее время планируется ввод еще одного дошкольного учреждения на 130 мест.
Как отмечают местные власти, это позволит полностью закрыть вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях.К возведению социального объекта в Давлеканово строители приступили летом 2019 года. Новый детский сад рассчитан на шесть групп, включая две ясельные. Проектом предусмотрено зонирование территории. Игровая зона включает в себя шесть групповых и общую физкультурную площадки, где установлены малые архитектурные формы, теневые навесы. В здании предусмотрен лифт для маломобильных групп населения.
- Здесь созданы все условия для детей, как самого раннего возраста, то есть для самых маленьких, - рассказывает заведующая детским садом Анастасия Андреева. - Здесь есть определенные специальные группы. В них отдельные выходы на улицу, специальные кроватки, манежи, пеленальные столики, стульчики для кормления. Также у нас будут созданы все условия для детей постарше.
На сегодняшний день управление капитального строительства Башкортостана выступает государственным заказчиком строительства более 20 дошкольных образовательных учреждений. Всего в республике запланировано построить 24 детских сада на 3890 мест. В 2019 году уже возвели 22 детских сада на 3228 мест. В 2020 году на эти цели выделены бюджетные ассигнования в общей сумме 3,9 млрд рублей, в том числе из бюджета РФ – 1,987 млрд рублей.