В Башкирии состоится общереспубликанское родительское собрание
| 19 янв 2021 | 19:51
В Башкирии состоится общереспубликанское родительское собрание с участием министра образования и науки Республики Башкортостан Айбулата Хажина. Дата и время проведения — 22 января в 17.00 часов
Собрание пройдет в формате онлайн-дискуссии и будет транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале Министерства образования и науки Республики Башкортостан и в официальной группе Министерства в социальной сети «ВКонтакте».
Модератором мероприятия выступит доктор педагогических наук, профессор Раиль Асадуллин.
К диалогу с Министром также присоединятся представители родительского сообщества и образовательных организаций.
Задать вопрос министру образования и науки Республики Башкортостан можно до 21 января включительно несколькими способами:
– на адрес электронной почты: migranova@spbsot.ru;
– через социальные сети Министерства образования и науки Республики Башкортостан;
– через социальные сети молодежного совета при Министерстве образования и науки Республики Башкортостан.