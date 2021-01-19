| 19 янв 2021 | 19:51

В Башкирии состоится общереспубликанское родительское собрание с участием министра образования и науки Республики Башкортостан Айбулата Хажина. Дата и время проведения — 22 января в 17.00 часов







Собрание пройдет в формате онлайн-дискуссии и будет транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале Министерства образования и науки Республики Башкортостан и в официальной группе Министерства в социальной сети «ВКонтакте».



Модератором мероприятия выступит доктор педагогических наук, профессор Раиль Асадуллин.



К диалогу с Министром также присоединятся представители родительского сообщества и образовательных организаций.

Задать вопрос министру образования и науки Республики Башкортостан можно до 21 января включительно несколькими способами:

– на адрес электронной почты: migranova@spbsot.ru;

– через социальные сети Министерства образования и науки Республики Башкортостан;

– через социальные сети молодежного совета при Министерстве образования и науки Республики Башкортостан.





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