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В России начались массовые проверки питания в школах и детских садах

В России начались массовые проверки питания в школах и детских садах

| 25 янв 2021 | 13:55

Прокуроры начинают массовую проверку российских школ и детских садов из-за участившихся случаев отравления детей. Такое указание дал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генпрокурора Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА «Новости». Также будет проверено, как школы и детсады организуют горячее питание, которое предоставляется бесплатно с сентября прошлого года.

Ранее сообщалось, что на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров заявил о необходимости навести порядок в школьном питании. Кроме того, изучить меню в социальных учреждениях. Как отметил Радий Хабиров, он узнал о школах, где полные тарелки еды остаются нетронутыми детьми.

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Источник: ura.news

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