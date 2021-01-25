Путин заявил, что число бюджетных мест в вузах увеличится

| 25 янв 2021 | 16:49

В российских вузах будет увеличено количество бюджетных мест. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.







«В России будет создано еще 34 тысячи бюджетных мест в вузах», — сказал Путин во время встречи со студентами. Глава государства отметил, что большинство мест будет создаваться в региональных вузах. Кроме того, увеличение числа бюджетных мест позволит претендовать на бесплатное обучение 60% выпускников школ.

Дистанционное обучение в вузах является вынужденной мерой из-за коронавируса, отметил Путин. По его словам, стабилизация эпидобстановки позволяет постепенно возвращать образование в очный формат.

Ранее сообщалось, что документы для поступления в вуз теперь можно будет подать через интернет на государственном суперсервисе «Поступление в вуз онлайн». Постановление об этом подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.





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