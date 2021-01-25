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Минобрнауки РФ сообщило о скором возврате вузов к очной учебе

Минобрнауки РФ сообщило о скором возврате вузов к очной учебе

| 25 янв 2021 | 23:16

В России высшие учебные заведения вернутся к очному формату обучения. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

«Эпидситуация во многих городах РФ позволяет вузам вернуться к очному формату обучения. И я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками», — сказал глава ведомства Валерий Фальков на конкурсе «Студент года». Его слова передает РИА «Новости». Однако точная дата возобновления очного обучения пока неизвестна.

О возможности аккуратно снимать ограничения из-за COVID-19 25 января заявил и президент РФ Владимир Путин. Заявление главы государства приводит RT.

Ранее сообщалось, что в российских вузах будет увеличено количество бюджетных мест. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.

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Источник: ura.news

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