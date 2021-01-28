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Радий Хабиров рассказал о ситуации со школьным питанием

Радий Хабиров рассказал о ситуации со школьным питанием

| 28 янв 2021 | 12:48

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 28 января,  в своем Послании озвучил ситуацию со школьным питанием, отметив, что «недостатки в этой работе еще у нас есть».

«С 1 сентября мы обеспечили учеников всех начальных классов бесплатным горячим питанием. Мы одними из первых в стране приняли стандарт школьного питания – типовые контракты. Внедрили единое меню, поставляем качественные продукты местных производителей, оснащаем пищеблоки современным оборудованием. <....> При этом совершенно  точно говорю, что недостатки в этой работе у нас есть. Дети еще жалуются, где-то не едят, и конечно, мы должны сделать так, чтобы обеспечить наших ребят качественным питанием», – отметил руководитель региона. 

Ранее Радий Хабиров назвал сроки решения проблемы обманутых дольщиковпоблагодарил президента России Владимира Путина, а также поделился планом борьбы с коронавирусом в 2021 году.

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Источник: gorobzor.ru

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