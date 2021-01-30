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В Башкирии могут объединить два крупных вуза

В Башкирии могут объединить два крупных вуза

| 30 янв 2021 | 10:19

Сотрудники БашГУ узнали о планах региональных властей объединить два крупных вуза в Уфе в единое учебное заведение. Речь идет о следующих объектах: Уфимском государственном авиационном техническом университете и Башкирском государственном университете.

Как сообщает издание «Проуфу», ссылаясь на источник, такое решение продиктовано будущим повышением статуса регионального вуза до федерального. В дальнейшем это окажет существенное влияние на степень финансирования учебного заведения, а также его научно-исследовательского сектора.

Против решения властей Башкирии об объединении уже выступили оба коллектива БашГУ и УГАТУ. Преподаватели считают, что оно сильно понизит существующий уровень образования, поскольку в каждом вузе имеются свои укоренившиеся традиции. В итоге в Башкирии может остаться один нефтяной сырьевой вуз.

Преподавательские коллективы обоих университетов заявляют о сильном давлении со стороны регионального правительства. Они считают, что вопрос об объединении уже принят в верхах, поэтому к мнению ученого совета никто прислушиваться не будет. «Концом высшей школы республики Башкортостан» уже назвал такой итог судьбы двух уфимских университетов бывший ректор УГАТУ Салават Кусимов.

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Источник: sterlegrad.ru

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