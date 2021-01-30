В Нефтекамске открылась полилингвальная школа с углубленным изучением татарского языка

Нефтекамск | 30 янв 2021 | 15:42

Реконструкция первой очереди стартовала в 2019 году. На эти цели компания «Башнефть» через Фонд социальных целевых программ Башкортостана направила 103,4 млн рублей. Бюджет республики и города профинансировал покупку оборудования на общую сумму 69 млн рублей.





Как сообщил директор Ильдар Муртазин, в ближайшее время школа приступит к приёму детей. В 2021 году в первые-пятые классы планируют принять порядка 180 учащихся.



Радий Хабиров осмотрел учебные и лингафонные кабинеты, спортивный зал, класс робототехники, столовую и библиотеку. Глава республики поручил продолжить работы над второй очередью реконструкции, которая предполагает модернизацию спального корпуса. В рамках третьей очереди здесь построят тёплый спортивный зал.





– Школа отличная, я давно здесь хотел побывать, – отметил Радий Хабиров. – Даже не верится, что семь лет это здание простаивало и фактически разваливалось. Мы не просто увеличили количество учебных мест для жителей Нефтекамска, а запустили очередную полилингвальную школу. Считаю, что с материальной точки зрения мы проделали исключительную работу, теперь слово за учителями.



К полилингвальным школам мы будем проявлять особое внимание. Тех, кто не справляется с нагрузкой, будем лишать статуса. Мы дали отличное здание, современное оборудование, ваша задача – соответствовать этому уровню.



По сути, мы создали одни из самых лучших условий для занятий школьников Нефтекамска и соседних районов. Двигаемся дальше. К 2024 году в республике откроем 14 полилингвальных школ (четыре из них уже работают), где мы будем давать суперкачественное образование, языковую подготовку, дополнительные навыки и формировать будущее Башкортостана, - поделился новостью в соцсетях руководитель республики.









Ранее сообщалось, что региональные власти планируют объединить два крупных вуза в Уфе в единое учебное заведение.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: glavarb.ru