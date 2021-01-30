Радий Хабиров рассказал об открытии в Нефтекамске детского садика

Нефтекамск | 30 янв 2021 | 15:50

Глава Башкирии Радий Хабиров вновь сообщил о радостных новостях для жителей Нефтекамска. Как он рассказал на своей странице в соцсетях, в городе открылся новый садик.







«Это тоже Нефтекамск. Долгие годы мы не строили здесь школы и садики... Но вот приложили усилия и радуем нефтекамцев. Это очень, на мой взгляд, красивый и хорошо оснащенный детский садик», – говорится в сообщении.



Радий Хабиров отметил, что в Нефтекамске проживает довольно большое количество людей. Новый детский сад необходим для нефтекамцев.

«Кстати, Нефтекамск по числу жителей занимает 4 место в республике. Но молодая команда главы Нефтекамска говорит, что скоро они обгонят Салават. Что, интересно, думает по этому поводу глава Салавата?», – заключил руководитель региона.

Напомним, ранее сообщалось об открытии полилингвальной школы в Нефтекамске.





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Фото: соцсети