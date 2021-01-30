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Педагог из Салавата Ирина Саутова стала лауреатом конкурса «Учитель года России»

Педагог из Салавата Ирина Саутова стала лауреатом конкурса «Учитель года России»

Салават | 30 янв 2021 | 17:22

Учительница русского языка и литературы из Салавата Ирина Саутова вошла в число 15 лауреатов конкурса «Учитель года России». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

«Конкурсный урок литературы, посвященный поэзии Пастернака, заставил погрузиться в глубокое понимание вечных тем не только учеников – непосредственных участников урока, но и всех, кто в режиме онлайн был увлечен профессионализмом учителя-мастера», – отметили организаторы конкурса.

Ирине Саутовой еще предстоит побороться за звание учителя года в стране. Победитель будет объявлен после испытаний второго и третьего тура 2 февраля.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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