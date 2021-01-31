Минобразования РБ разъяснило порядок сдачи выпускных экзаменов

| 31 янв 2021 | 17:00

Минобразования Башкирии опубликовало разъяснения Рособрнадзора по поводу сдачи государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) в 2021 году. В ведомстве подробно рассказали о том, в какой форме нужно будет сдавать ГВЭ в каждом из случаев.







По информации министерства, выпускники 11 классов, которые не планируют поступать в вузы в 2021 году, должны будут сдать два обязательных предмета: русский язык и математику.



Люди с ограниченными возможностями, а также дети-инвалиды и инвалиды могут сдать по выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

«Государственная итоговая аттестация в 11 классах (ГИА-11) в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году проводиться не будет», – отмечается в сообщении.

Демонстративные варианты ГВЭ для школьников, не планирующих поступать в вузы в 2021 году, будут опубликованы на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) до 10 февраля 2021 года.



Экзамены для всех остальных будут проводиться по демонстрационным материалам, которые замещены на сайте осенью 2020 года.



Провести экзамены планируется с 24 по 28 мая 2021 года. Те, кто не сможет пройти экзамены в установленные сроки, получат возможность сдать с 3 по 17 сентября.

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