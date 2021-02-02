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В уфимских школах ввели новый предмет

В уфимских школах ввели новый предмет

Уфа | 02 фев 2021 | 10:58

В Уфе со 2 февраля во всех школах города вводится новый предмет. Подробности на оперативном совещании в администрации Уфы озвучила заммэра Алина Сулейманова.

— Во всех школах столицы мы запускаем образовательный проект «Моя Россия», — сказала Алина Сулейманова. — Школьники будут изучать актуальные вопросы о знании конституционных прав и обязанностей детей и родителей. Учебный проект разработан администрацией города с целью формирования правовых компетенций учащихся. Он включает в себя тематические уроки обществознания, истории и классные часы для учащихся седьмых-одиннадцатых классов.

Заместитель мэра отметила, что при разработке предмета учитывались правки, внесенные в Конституцию России, и новые статьи законов. В рабочую группу вошли учителя обществознания и истории, сотрудники управления образования администрации Уфы, ученые БГПУ, эксперты.

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На новых уроках школьники узнают о своих правах и обязанностях, закрепленных в Конституции РФ, узнают, что такое Конвенция о правах ребенка, изучат Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ и Семейный кодекс РФ. Серия классных часов будет направлена на повышение правовой культуры у школьников.


— Уроки будут способствовать формированию у учащихся рациональных приемов и способов мышления, развитию познавательной активности, внимания, культуры речи и культуры поведения, — добавила Алина Сулейманова. — Проект «Моя Россия» получил высокую оценку Министерства образования и науки республики. В дальнейшем он будет передан в образовательные организации республики с целью формирования правовых навыков учащихся.
Мэр Уфы Сергей Греков поручил Алине Сулеймановой вместе со специалистами управления образования разработать для школьников уроки по энергоэффективности и раздельному сбору отходов.


— Это очень актуальная для нас тема, — сказал Сергей Греков. — Я думаю, что мы через детей, через школьников сможем донести до каждого дома эту замечательную программу. Каждый школьник должен понять сам и научить родителей экологическому поведению.

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Источник: i-gazeta.com

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