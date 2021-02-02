В уфимских школах ввели новый предмет
Уфа | 02 фев 2021 | 10:58
В Уфе со 2 февраля во всех школах города вводится новый предмет. Подробности на оперативном совещании в администрации Уфы озвучила заммэра Алина Сулейманова.
— Во всех школах столицы мы запускаем образовательный проект «Моя Россия», — сказала Алина Сулейманова. — Школьники будут изучать актуальные вопросы о знании конституционных прав и обязанностей детей и родителей. Учебный проект разработан администрацией города с целью формирования правовых компетенций учащихся. Он включает в себя тематические уроки обществознания, истории и классные часы для учащихся седьмых-одиннадцатых классов.
Заместитель мэра отметила, что при разработке предмета учитывались правки, внесенные в Конституцию России, и новые статьи законов. В рабочую группу вошли учителя обществознания и истории, сотрудники управления образования администрации Уфы, ученые БГПУ, эксперты.
— Это очень актуальная для нас тема, — сказал Сергей Греков. — Я думаю, что мы через детей, через школьников сможем донести до каждого дома эту замечательную программу. Каждый школьник должен понять сам и научить родителей экологическому поведению.