Рособрнадзор опубликовал официальное расписание ЕГЭ в 2021 году

| 05 фев 2021 | 18:13

Рособрнадзор объявил даты единого государственного экзамена в 2021 году. По информации «ТАСС», 31 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку проведут в два дня — 3 и 4 июня. Такое решение принято из-за большого количества сдающих.







Также известны даты экзаменов по профильным предметам. Так, по математике ЕГЭ пройдет 7 июня, по истории и физике - 11 июня, по обществознанию - 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - 18 июня. Устную сдачу ЕГЭ по иностранному языку разделят на два дня — 24 и 25 июня. С 12 по 14 и 17 июля оставлены как резервные дни для экзаменов.



Напомним, ранее сообщалось, что в 2021 году изменились правила и порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram