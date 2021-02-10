В России из-за коронавируса изменили правила проведения ЕГЭ

| 10 фев 2021 | 12:39

У школьников появится дополнительная неделя для сдачи ЕГЭ. О нововведении сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.



«Еще не знаем какая в этом году будет ситуация с COVID в июне… Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце», — сообщают РИА «Новости». Еще одна неделя будет предоставлена тем, кто не сможет сдать экзамен из-за пандемии.









Также школьникам дадут больше времени в мае, чтобы решить сдавать ли выпускные экзамены вместо ЕГЭ. Сейчас на сдачу экзаменов зарегистрировались уже 795 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет. Также стало известно предварительное расписание экзаменов, уточняет «Утро.ру».

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