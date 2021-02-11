В Башкирии школьники будут сдавать экзамен по башкирскому языку

| 11 фев 2021 | 13:55

В правительстве Башкирии выпустили постановление, согласно которому в республике будет проводиться региональный экзамен по башкирскому языку. Документ опубликован сегодня, 11 февраля, на портале правовой информации за подписью премьер-министра Андрея Назарова.







Из постановления следует, что единый региональный экзамен будет проводиться ежегодно для выпускников школ на добровольной основе. Утвердить порядок проведения поручено региональному Министерству образования.



Расходы, связанные с подготовкой и проведением экзамена, должны быть предусмотрены в бюджете ведомства. Контроль за выполнением лежит на министре труда и социальной защиты Ленаре Ивановой.





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