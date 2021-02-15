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Хабиров объяснил необходимость слияния УГАТУ и БашГУ

Хабиров объяснил необходимость слияния УГАТУ и БашГУ

Уфа | 15 фев 2021 | 10:38

В Уфе 8 февраля в «Конгресс-холле Торатау» состоялась встреча с молодыми учеными и руководителями вузов и научных организаций республики.

Как сообщил на оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров, там обсудили отдельные вопросы в рамках деятельности Евразийского научного образовательного центра.

«Коллеги, я всегда все самые сложные решения беру на себя, и хотел вам тоже сказать, что мы сейчас находимся в преддверии очень большого научного проекта. Это создание большого университета. Везде уже начались всевозможные, по-другому не скажешь, провокации узколобых людей, которые не понимают, что если мы не создадим крупный вуз и не объединим усилия Башгосуниверситета и УГАТУ, мы из конкурентной борьбы выплывем и больше никогда туда не зайдем», – высказался Хабиров.

Руководитель республики отметил, что решение об объединении крупных вузов Уфы окончательное.

«Я прошу эту работу провести четко, организованно. Это решение принято и должно быть исполнено», – завершил глава Башкирии.
Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии создали петицию против объединения УГАТУ и БашГУ.

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Источник: gorobzor.ru

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