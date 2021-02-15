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Стали известны сроки проведения всероссийских проверочных работ в школах

Стали известны сроки проведения всероссийских проверочных работ в школах

| 15 фев 2021 | 13:32

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах пройдут с 15 марта по 21 мая. Даты установлены приказом Рособрнадзора.

«Для учеников с 4-го по 8-й классы ВПР пройдут с 15 марта по 21 мая в штатном режиме», — передает ТАСС. В 10-х и 11-х классах проверочные работы состоятся в период с 1 по 26 марта — в режиме апробации.

Проведение ВПР в дистанционном формате не планируется. Также предусмотрены «запасные» сроки: если из-за пандемии коронавируса провести ВПР в объявленные даты не удастся, они будут перенесены на осень.

Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы по отдельным предметам, которые проводятся по завершении обучения в классе. Их цель — оценка знаний учеников и соответствие этих знаний требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что у школьников появится дополнительная неделя для сдачи ЕГЭ — предварительно, в июле. Также школьникам дадут больше времени в мае, чтобы решить, сдавать ли выпускные экзамены вместо ЕГЭ.

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Источник: ura.news

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