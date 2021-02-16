Рособрнадзор назвал условие для изменения формата ЕГЭ

| 16 фев 2021 | 14:51

Формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может трансформироваться, если изменятся внешние требования и запросы общества. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, ссылаясь на начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игоря Круглинского.







«Сегодня ЕГЭ — это высокотехнологичный экзамен, обеспечивающий объективную и независимую оценку знаний обучающихся, получивший хорошие отзывы международных экспертов. Трансформацию ЕГЭ мы видим, только если изменятся внешние требования и запросы общества», — приводит слова Курляндского ТАСС. Он подчеркнул, что ЕГЭ совершенствуется и развивается ежегодно.

Кроме того, в Рособрнадзоре утверждают, что ЕГЭ стал далек от мифа о «примитивности» тестов. В ведомстве подчеркнули, что в современном ЕГЭ нет тестовой части, так как было увеличено число творческих заданий.





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