Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Рособрнадзор назвал условие для изменения формата ЕГЭ

Рособрнадзор назвал условие для изменения формата ЕГЭ

Рособрнадзор назвал условие для изменения формата ЕГЭ

| 16 фев 2021 | 14:51

Формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может трансформироваться, если изменятся внешние требования и запросы общества. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, ссылаясь на начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игоря Круглинского.

«Сегодня ЕГЭ — это высокотехнологичный экзамен, обеспечивающий объективную и независимую оценку знаний обучающихся, получивший хорошие отзывы международных экспертов. Трансформацию ЕГЭ мы видим, только если изменятся внешние требования и запросы общества», — приводит слова Курляндского ТАСС. Он подчеркнул, что ЕГЭ совершенствуется и развивается ежегодно.

Кроме того, в Рособрнадзоре утверждают, что ЕГЭ стал далек от мифа о «примитивности» тестов. В ведомстве подчеркнули, что в современном ЕГЭ нет тестовой части, так как было увеличено число творческих заданий.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: