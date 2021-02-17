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В ряде школ Башкирии изношенность пищеблоков составляет 80-100 процентов

В ряде школ Башкирии изношенность пищеблоков составляет 80-100 процентов

| 17 фев 2021 | 17:39

В 16 городах и районах Башкирии износ пищеблоков в школах составляет от 80 до 100%. Данные представила директор ГКУ «Управление соцпитания» республики Светлана Ачакеева на тематическом круглом столе в региональном парламенте 17 февраля.

Как следует из ее доклада, хуже всего оборудование в столовых 352 школ в Миякинском и Янаульском (100%), Учалинском (99%), Чишминском (98,9%) районах. В Октябрьском, Стерлитамаке, Зилаирском, Кигинском и Чекмагушевском районах износ варьируется от 92,8 до 95%. В Кумертау, Межгорье, Нефтекамске, Белокатайском, Благовещенском, Куюргазинском и Мечетлинском районах – 81-90%

В 926 школах 29 муниципалитетов износ оборудования составляет от 51 до 80%., еще в 264 школах 15 муниципалитетов – от 20 до 50%.

Ранее спикер госсобрания Башкирии Константин Толкачев предложил ввести в школах альтернативное питание в формате «шведского стола».

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Источник: ufa.aif.ru

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