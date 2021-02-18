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Для чего объединяют УГАТУ и БашГУ в Уфе?

Для чего объединяют УГАТУ и БашГУ в Уфе?

Уфа | 18 фев 2021 | 11:30

Сегодня, 18 февраля, состоялся пресс-завтрак, организованный изданием «‎Коммерсантъ-Башкортостан». Его посвятили обсуждению громкой темы объединения УГАТУ и БашГУ в Уфе.

Напомним, руководитель региона резко высказался о тех, кто выступает против данной инициативы, назвав из узколобыми. На завтраке присутствовали: замруководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев, ректор БашГУ Николай Морозкин, ректор УГАТУ Сергей Новиков, советник главы РБ по науке Руслан Казыханов и другие. Начали встречу с разъяснения того, для чего необходимо объединение вузов.


— Университеты нуждаются в перезагрузке. Они были созданы в советское время под советскую плановую экономику. Во-первых, наша цель сделать так, чтобы республика стала не экспортером кадров и ресурсов, а импортером. Повышение научного потенциала, повышение качества жизни посредством большого финансирования ученых и преподавателей. И выход в мировые рейтинги. Объединение происходит не от того, что чиновникам нечего делать, а от острой необходимости перезагрузки, — разъяснил заместитель премьер-министра правительства Азат Бадранов.
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Источник: proural.info
Фото: ufa.bezformata.com

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