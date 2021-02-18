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Азат Бадранов заявил, что сокращения студентов и преподавателей БашГУ и УГАТУ не предполагается

Азат Бадранов заявил, что сокращения студентов и преподавателей БашГУ и УГАТУ не предполагается

Уфа | 18 фев 2021 | 12:47

В Уфе прошла пресс-конференция по слиянию Уфимского государственного авиационного технического университета и Башкирского государственного университета. По словам вице-премьера правительства республики Азата Бадранова, создание в республике университета мирового уровня подразумевает не сокращение, а кратное увеличение численности студентов.

- На сегодняшний день суммарная численность студентов БашГу и УГАТУ составляет порядка 40 тысяч человек. Задача университета мирового уровня — кратное увеличение численности студентов, до 100 тысяч человек. Поэтому те разговоры, что якобы все задумывается, чтобы отнять здания, провести оптимизацию и оставить без работы большое количество преподавателей, сократить количество студентов — не имеют под собой никакой основы, — цитирует Бадранова ИА «Башинформ».

Напомним, 18 февраля, состоялся пресс-завтрак, организованный изданием «‎Коммерсантъ-Башкортостан». Его посвятили обсуждению громкой темы объединения УГАТУ и БашГУ в Уфе.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ufa.bezformata.com

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