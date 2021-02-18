В Иглино открылся новый детский сад «Улыбка» на 260 мест

Иглинский район | 18 фев 2021 | 17:54

Глава республики Радий Хабиров сообщил своим подписчикам в соцсетях новость об открытии детского сада. Новое дошкольное образовательное учреждение заработало в селе Иглино.







Детский сад «Улыбка» рассчитан на 260 мест. Ребятишек готовы принять 12 групп, две из них ясельные, одна — для ребят с особенностями развития.

— Конечно, с введением одного нового садика проблему с очередностью в Иглинском районе не решить. Приток жителей сюда очень большой, — отметил руководитель республики. — Но хотя бы решили проблему для жителей микрорайона «Звездный». Мамочки смогут выйти на работу, не дожидаясь окончания декрета. А значит, благосостояние этих семей улучшится.

Радий Хабиров сообщил, что часто от жителей региона слышит просьбы построить новый детский сад или школу. Эта работа в регионе ведется планомерно. Однако строительство таких объектов требуют серьезных денежных вложений и большой моральной ответственности.

— Детские учреждения должны быть построены качественно, и в них должно быть безопасно. Это наши принципы.

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