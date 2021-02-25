Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Шаранском районе открылась новая школа на 250 мест

В Шаранском районе открылась новая школа на 250 мест

В Шаранском районе открылась новая школа на 250 мест

Шаранский район | 25 фев 2021 | 16:53

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о настоящем празднике в Шаранском районе республики. Там открылась новая школа, рассчитанная на 250 учеников.

По словам руководителя региона, фактически это пристрой, который по праву является полноценным образовательным учреждением – трехэтажное здание, оснащенное современным оборудованием. Кроме того, там расположилась столовая для средней школы №1 вместимостью 250 человек. Школьников ждут новые классы, кабинеты психолога и логопеда, а также игровая. Предусмотрено все и для детей с ОВЗ. В здании есть лифт, туалет и раздевалка. Проектирование учреждения началось еще в 2017 году. Школа обошлась в 280 миллионов рублей. Ее строительство велось в рамках нацпроекта, поэтому средства были выделены из федерального бюджета.


— В Шаранском районе сегодня большой праздник – впервые с советских времен построили новую школу. Там уютно и красиво. Везде оригинальные узоры плитки, мраморные полы, красочные геометрические фигуры на стенах, просторные классы, коридоры, современные туалеты – все смотрится эффектно. Поздравляю юных шаранцев, их родителей и педагогов и радуюсь вместе с ними. Всем мира и добра, — написал Радий Хабиров.

Читайте также:

В Иглино открылся новый детский сад «Улыбка» на 260 мест
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: с личной страницы Радия Хабирова

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: