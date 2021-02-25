В Шаранском районе открылась новая школа на 250 мест
Шаранский район | 25 фев 2021 | 16:53
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о настоящем празднике в Шаранском районе республики. Там открылась новая школа, рассчитанная на 250 учеников.
По словам руководителя региона, фактически это пристрой, который по праву является полноценным образовательным учреждением – трехэтажное здание, оснащенное современным оборудованием. Кроме того, там расположилась столовая для средней школы №1 вместимостью 250 человек. Школьников ждут новые классы, кабинеты психолога и логопеда, а также игровая. Предусмотрено все и для детей с ОВЗ. В здании есть лифт, туалет и раздевалка. Проектирование учреждения началось еще в 2017 году. Школа обошлась в 280 миллионов рублей. Ее строительство велось в рамках нацпроекта, поэтому средства были выделены из федерального бюджета.
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