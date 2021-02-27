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В России упростили выпускные экзамены для школьников

В России упростили выпускные экзамены для школьников

Коронавирус в Башкирии | 27 фев 2021 | 15:38

Школьникам 9 классов и тем, кто не собирается поступать в вуз, из-за ситуации с коронавирусом, будет проще сдавать выпускные экзамены. Постановление, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, опубликовано на официальном сайте правительства России.

«Учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. ГИА (государственная итоговая аттестация — ред.) предполагается по двум обязательным предметам — русскому языку и математике», — говорится в документе.

Помимо этого, выпускники 11 классов, не планирующие поступать в вузы, вместо ЕГЭ сдадут государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике, напоминает RT. Для поступающих в высшие учебные заведения подростков ничего не изменилось — они будут сдавать ЕГЭ. Однако для получения аттестата им будет достаточно результатов только ЕГЭ по русскому языку, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее Рособрнадзор высказался о времени проведения ЕГЭ. Специалисты ведомства считают июнь в условиях пандемии подходящим для сдачи экзаменов.

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Источник: ura.news

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