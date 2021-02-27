В России упростили выпускные экзамены для школьников
Коронавирус в Башкирии | 27 фев 2021 | 15:38
Школьникам 9 классов и тем, кто не собирается поступать в вуз, из-за ситуации с коронавирусом, будет проще сдавать выпускные экзамены. Постановление, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, опубликовано на официальном сайте правительства России.
Помимо этого, выпускники 11 классов, не планирующие поступать в вузы, вместо ЕГЭ сдадут государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике, напоминает RT. Для поступающих в высшие учебные заведения подростков ничего не изменилось — они будут сдавать ЕГЭ. Однако для получения аттестата им будет достаточно результатов только ЕГЭ по русскому языку, пишет «Национальная служба новостей».
Ранее Рособрнадзор высказался о времени проведения ЕГЭ. Специалисты ведомства считают июнь в условиях пандемии подходящим для сдачи экзаменов.