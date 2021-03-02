Минпросвещения РФ планирует сократить вдвое число специальностей в колледжах

| 02 мар 2021 | 22:24

Министерство просвещения России планирует в два раза сократить количество специальностей в колледжах. Об этом заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.







«Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше», — заявил Глушко в интервью «Российской газете».



По его словам, многие программы трансформируют или объединят, другие переведут на уровень вузов. К примеру, специальности «Мастер общестроительных работ», «Слесарь по строительно-монтажным работам» и «Арматурщик» объединятся в одну профессию с широким набором квалификаций. Кроме этого, по некоторым программам сократят сроки обучения, отметил Глушко.

Ранее сообщалось о том, что в России упростили выпускные экзамены для школьников. Школьникам 9 классов и тем, кто не собирается поступать в вуз, из-за ситуации с коронавирусом, будет проще сдавать выпускные экзамены.





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