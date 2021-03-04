В России депутаты предлагают отменить Всероссийские проверочные работы в школах

| 04 мар 2021 | 20:40

В России предложили отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учеников четвертого, пятого, шестого и одиннадцатого классов. С соответствующим предложением выступила депутат Госдумы РФ Елена Строкова.







«Проверочные работы стали механическим тестированием, не подходящим для среза знаний обучающихся», — цитирует RT Строкову. По ее словам, ВПР нагружает учителей и учеников, но при этом не приносит эффекта.



Строкова отметила, что тысячи российских педагогов подписали петиции об отмене проверочных работ. Они уверены, что ВПР не подходят для среза знаний детей, добавила Строкова.

Ранее Рособрнадзор установил даты Всероссийских проверочных работ. Они состоятся с 15 марта по 21 мая. Первыми работы напишут обучающиеся с четвертого по восьмой класс. Информация о распределении предметов по классам будет опубликована в личных кабинетах школьников, сообщает телеканал 360.





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