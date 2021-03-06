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Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, как начнется новый учебный год

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, как начнется новый учебный год

| 06 мар 2021 | 09:29

Следующий учебный год в России должен начаться в обычном режиме. С таким заявлением выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, и провести Единый государственный экзамен, и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году», — цитирует Кравцова ТАСС. Он отметил, что в случае неблагоприятной ситуации с коронавирусом власти будут готовы реагировать.

Практически все школы России вернулись к очному формату обучения, отметил министр. ЕГЭ в 2021 году получится провести качественно и безопасно, отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения РФ планирует сократить вдвое число специальностей в колледжах. Об этом заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

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Источник: ura.news

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