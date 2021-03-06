В российских школах ограничат доступ к негативному контенту в сети Интернет

| 06 мар 2021 | 09:41

В российских школах настроят Wi-Fi таким образом, что будет ограничен доступ к негативному контенту. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».







«Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях», — отметил Кравцов.



По его словам, до конца года все городские школы подключат к интернету со скоростью как минимум 100 мегабит в секунду, сельские школы — 50 мегабит в секунду. В отдаленных школах, возможно, будут использованы при подключении другие технологии.

Ранее сообщалось, что следующий учебный год в РФ должен начаться в обычном режиме с 1 сентября. Он отметил, что в случае неблагоприятной ситуации с коронавирусом власти будут готовы реагировать. ЕГЭ в 2021 году получится провести качественно и безопасно, добавил он. Российские школы вернулись к очной работе с 18 января, напоминает телеканал 360. Пандемия заставила школьников учиться онлайн около полугода.





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