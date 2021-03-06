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Стали известны сроки приемной кампании в вузы в 2021 году

Стали известны сроки приемной кампании в вузы в 2021 году

| 06 мар 2021 | 09:49

Приемная кампания в вузах РФ начнется после ЕГЭ в конце июня, изменений по срокам не планируется. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Что касается приемной кампании, то здесь, так же как и в позапрошлом году, традиционно она начнется после Единого государственного экзамена. И это уже будет, соответственно, конец июня», — передает ТАСС слова Кравцова, сказанные в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, никаких изменений не планируется.

Напомним, что уже известны сроки сдачи ЕГЭ в 2021 году. Основной период начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку будет проходить 3 и 4 июня.

Ранее сообщалось о том, что в российских школах ограничат доступ к негативному контенту в сети Интернет. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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Источник: ura.news

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