В России могут ввести еще одну выплату на детей

| 06 мар 2021 | 13:41

Государству следует возместить траты россиянам, которые оставили своего ребенка на домашнем обучении. Такое мнение выразил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.







По словам депутата, переводя ребенка на домашнее обучение, родители берут на себя часть функций государства, что экономит деньги из федерального бюджета. «Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям», — приводит слова Смолина «Парламентская газета». Он отметил, что сейчас вопрос о выплате таких компенсаций решают внутри регионов. Смолин уточнил, что лишь в шести субъектах страны в 2020 году помогали таким семьям финансово.

Ранее сообщалось о том, что ожидается повышение выплат малоимущим семьям с детьми до 3 лет. Увеличение размера пособия связано с новым алгоритмом.





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Фото: newsbash.ru