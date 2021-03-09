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Как в Башкирии будет проходить ЕГЭ-2021: разъяснение Минобразования республики

Как в Башкирии будет проходить ЕГЭ-2021: разъяснение Минобразования республики

Уфа | 09 мар 2021 | 11:35

По статистике минобра Башкирии, в 2020 году средние баллы ЕГЭ выросли по восьми предметам, снижение наблюдается по профильной математике, информатике и химии, однако эти результаты были выше среднероссийских.

В прошлом году наблюдалось 127 стобалльных работ, в основном, по химии, русскому языку, физике и информатике.

В 2021 году для выпускников 11-х классов отменен досрочный период проведения ЕГЭ. Основные сроки проведения экзаменов - с 31 мая по 2 июля. Для допуска к ЕГЭ необходимо получить "зачет" по итоговому сочинению, которое пройдет 15 апреля и дополнительно в мае.

К тому же в текущем году отменен экзамен по базовой математике. ЕГЭ по информатике впервые будет проводиться на компьютерах.

ЕГЭ будет проведен только для тех, кто собирается поступать в вузы. Для тех, кто не будет поступать в вузы, для получения аттестата нужно сдать два экзамена - по русскому языку и математике.

Онлайн-консультации по ЕГЭ начнутся с 30 марта. Кроме того, в Башкирии пройдет родительский ЕГЭ, который состоится 27 марта в Республиканском художественной Гимназии-Интернате имени Касима Давлеткильдеева (ул. Кувыкина, 100). В районах Башкирии данная акция пройдет с 5 марта по 2 апреля.

По данным регионального минобра, единый госэкзамен в 2021 году планируют сдать 19347 человек.

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Источник: mkset.ru

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