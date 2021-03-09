В Минобразования Башкирии рассказали, в каких районах больше всего стобальников

Уфа | 09 мар 2021 | 11:39

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал, в каких городах и районах республики выявлено наибольшее число стобалльных работ по единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 2020 году. Лидерами по этому показателю стали Уфа (64 работы), Стерлитамак (9), Белебеевский район (6), а также Бирский, Уфимский районы, города Октябрьский и Салават – по 4 стобалльника.







Всего в регионе 127 работ получили наивысшую оценку – на 16 больше, чем в 2019 году. Хажин добавил, что больше всего стобалльников сдавали экзамены по химии (35), русскому языку (25), физике и информатике (по 20). Кроме того, по словам чиновника, в Башкирии увеличилось число выпускников, которые сдали экзамены на 81 и выше баллов.

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