Стало известно, когда в Башкирии начнутся и закончатся весенние каникулы в 2021 году

Уфа | 12 мар 2021 | 15:41

До начала весенних каникул в Башкирии в 2021 году школьникам придется потерпеть всего каких-то пару недель. Отдыхать ученики с 1 по 11 классы включительно отправятся уже 29 марта и вплоть 4 апреля смогут наслаждаться свободой. К занятиям ребята приступят уже 5 апреля.







Кстати, напомним, что на днях Радий Хабиров предложил в четвертой четверти вернуть в школу «шестидневку». Учиться по субботам предлагается 9 и 11 классам, для того чтобы выпускники смогли лучше подготовиться к предстоящим экзаменам.

- Мы все равно находимся в режиме коронавирусной истории. И, может быть, нам какие-то субботы приоткрыть хотя бы для подготовки. Нужно разгрузить баланс времени: например, четвертую четверть субботы сделать рабочими, - предложил Радий Хабиров, уточнив, что окончательное решение в любом случае остается за школой и родителями.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram