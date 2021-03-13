Глава Башкортостана рассказал, как скажется на преподавателях слияние УГАТУ и БашГУ

Уфа | 13 мар 2021 | 10:49

Глава Башкирии заявил, что ухудшения в положении профессорско-преподавательского состава при слиянии двух вузов не будет. Об этом он сказал во время рабочей встречи с ректором Башкирского государственного университета Николаем Морозкиным.







На встрече 12 марта обсуждались вопросы создания единого университета на базе БашГУ и УГАТУ.

– В нашей стратегии развития высшего образования происходят определённые изменения, я бы сказал – тектонические сдвиги, – отметил руководитель региона. – Ещё в 2019 году я обратился к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за помощью в создании у нас федерального университета. Президент одобрил идею формирования большого университета со значительной государственной поддержкой. И мы всерьёз настроены на то, чтобы создать в республике более конкурентоспособное высшее учебное заведение.

Новый вуз по своим показателям сможет претендовать на участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Если же мы в эту программу не войдём, то в будущем столкнёмся с сокращением контрольных цифр приёма и бюджетных мест в вузах. Будем падать с каждым годом всё глубже. Для нас это как страшный сон.

Как отметил Радий Хабиров, инициатива вызвала определённые вопросы в академической среде. Решить их удалось благодаря активности руководства вузов. Глава региона назвал первый этап реформы самым тяжёлым и поблагодарил Николая Морозкина за проделанную работу.



Ректор БашГУ отметил, что после широкого обсуждения большинство преподавателей поддержали идею слияния вузов.

– Мы переходим к началу интеграционных процессов, – сказал Радий Хабиров. – Ваша задача – донести до людей, что мы работаем на их благо. Я говорю о статусе, перспективах роста заработной платы и т.д. Людям надо чётко объяснить: ухудшения в положении профессорско-преподавательского состава не будет. Каждый будет заниматься любимым делом. Реформы всегда неудобны, но мы понимаем, что все перемены будут в лучшую сторону.









Николай Морозкин поблагодарил руководителя региона за поддержку и внимание к развитию вуза. Ректор пригласил Радия Хабирова на техническое открытие нового общежития БашГУ на 560 мест. Для университета это первый такой объект, построенный за последние 50 лет.





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