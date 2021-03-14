В Стерлитамаке уволился директор филиала БашГУ

В Стерлитамаке в филиале БашГУ сменился директор, сообщил 13 марта на своей странице Вконтакте мэр города Владимир Куликов. Уже бывшему директору Алексею Ковальскому на совещании вместе с Николаем Морозкиным было вручено благодарственное письмо.
«В ходе мероприятия оценили оснащенность филиала, определили приоритетные направления развития университета, а также вручили благодарственное письмо Алексею Алексеевичу Ковальскому, который покинул пост директора», – проинформировал Куликов.
По его словам, исполнять обязаности директора теперь будет профессор и доктор филологических наук Игорь Сыров.