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В Стерлитамаке уволился директор филиала БашГУ

В Стерлитамаке уволился директор филиала БашГУ

Стерлитамакский район | 14 мар 2021 | 13:50

В Стерлитамаке в филиале БашГУ сменился директор, сообщил 13 марта на своей странице Вконтакте мэр города Владимир Куликов. Уже бывшему директору Алексею Ковальскому на совещании вместе с Николаем Морозкиным было вручено благодарственное письмо.

«В ходе мероприятия оценили оснащенность филиала, определили приоритетные направления развития университета, а также вручили благодарственное письмо Алексею Алексеевичу Ковальскому, который покинул пост директора», – проинформировал Куликов.

По его словам, исполнять обязаности директора теперь будет профессор и доктор филологических наук Игорь Сыров. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: со страницы Владимира Куликова

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