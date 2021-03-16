Стало известно, как в Башкирии записать ребенка в первый класс в 2021 году
| 16 мар 2021 | 22:14
С 1 апреля, на два месяца позже привычного срока, по всей стране начнется запись детей в школы. Вашему вниманию представлены ответы на самые актуальные вопросы.
1. С какого возраста ребенка можно вести в школу?
Почетный статус «первоклассник» могут получить дети, которым исполнилось от шести с половиной до восьми лет, если нет медицинских противопоказаний. Вы имеете право отправить ребенка в школу чуть раньше или чуть позже, но нужно получить разрешение в управлении образования вашего района.
2. Как узнать, к какой школе вы относитесь?
Недалеко от вашего дома может быть несколько школ. Вы имеете право выбрать любую, но в первую очередь вас примут в ту, которая закреплена за вашим домом, во все остальные – если останутся свободные места, так прописано в федеральном законе об образовании.
Распределяет дома по школам администрация города или района. Уточнить номер «своей» школы также можно в управлении образования своего муниципалитета или на портале электронного комплектования школ Республики Башкортостан в разделе «Постановления о закреплении территорий».
3. Как проходит прием?
Прием заявлений для детей «по прописке» и «льготников» начнется 1 апреля 2021 года и закончится 30 июня 2021 года, остальных желающих – с 6 июля по 5 сентября. После окончания приема заявлений льготников и детей «по прописке» школа в течение трех дней, то есть не позднее 3 июля, издаст приказ о зачислении в 1 класс.
Список первоклассников, зачисленных в школу, формируется по следующему принципу: сначала дети, имеющие преимущественное право (братья и сестры детей, которые уже обучаются в этой школе), потом «льготники», затем — дети «по прописке». До этого вас пригласят в школу с пакетом документов.
К сожалению, бывает так, что не все желающие могут попасть в желаемую школу. В этом случае родителям нужно обратиться в управление образования своего муниципалитета. Там для вашего ребенка подберут ближайшую школу.
Если получится так, что все первоклассники, приписанные к школе, подадут заявления до 30 июня и в школе останутся свободные места, то прием «не закрепленных» детей начнется тоже пораньше. Так что следите за новостями на официальном сайте школы.
Подать заявление можно через Госуслуги или портал электронного комплектования школ Республики Башкортостан. Там же можно узнать, сколько свободных мест в какой школе осталось. В любом случае вам нужно будет прийти в школу лично, принести оригиналы документов и заполнить заявление, в котором указать, есть ли льготы, дополнительные потребности ребенка (например, в адаптированной программе), язык образования и другое. Бланк вам дадут в школе. Полностью процесс подачи заявления пока не автоматизировали, это перспектива ближайшего будущего.
- паспорт родителя (оригинал и копию)
- свидетельство о рождении (оригинал и копию)
- справка о прописке ребенка (ее можно заказать в паспортном столе).
- документы, подтверждающие опеку или попечительство;
- справка с места работы родителя (если есть льготы при поступлении);
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости, если были трудности со здоровьем).
- согласие на обработку персональных данных
- бумагу, что вы ознакомились с уставом, лицензией и другими официальными документами школы.
4. У кого есть льготы при поступлении?
В заведения, где есть интернат, вне очереди путевку получат дети сотрудников прокуратуры, судов, следственного комитета.
В заведениях без интерната – дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции.
Если в школе уже учатся братья или сестры будущего первоклассника, его зачислят в приоритетном порядке.