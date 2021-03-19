Минпросещения России планирует внести изменения в школьную систему оценок

| 19 мар 2021 | 23:39

Школьная система оценок должна включать внеучебные успехи школьников. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на круглом столе в рамках конкурса «Учитель будущего».







«Мы сегодня обсуждаем, что нужно максимально учитывать внеучебные достижения школьника, всю траекторию обучения и результаты не только 11-го и 9-го класса. Задача [состоит в том], чтобы ребенок хотел больше учиться и хотел получать знания, а экзамены — это было бы само собой разумеющееся», — цитирует Кравцова ТАСС.

По его словам, внеучебные успехи также должны учитываться при поступлении в вузы. Глава Минпросвещения подчеркнул, что необходимо делать акцент на содержании и обучении, а экзамены должны быть вторичны. «Понятно, что все хотят поступать в вузы со 100 баллами ЕГЭ, на мой взгляд, нам от этого нужно уходить», — уточнил министр.





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Фото: Яндекс.Дзен