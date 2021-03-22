Власти Башкортостана предложили создать в школах экобуфеты

Уфа | 22 мар 2021 | 15:34

На сегодняшнем совещании по вопросам школьного питания рассмотрели возможность создания в учреждениях экобуфетов.







Назаров отметил, что проведенные мероприятия и совещания позволили стабилизировать ситуацию — количество жалоб на обеды снизилось. Для улучшения качества питания была организована работа экобуфетов. В настоящее время в 1934 образовательных учреждениях работает 392 буфета. Предлагается использовать маркировку «Светофор» в зависимости от содержания в продукции сахара, соли и жиров. Предположительно, в экобуфетах преимущественно будет продукция местных производителей.

Напомним, вопрос организации школьного питания находится на особом контроле у главы Башкирии Радия Хабирова. Ранее он отмечал, что на обеды поступает много жалоб. В частности, обращения связаны с недостаточным количеством мяса в рационе, маленьким объемом порций, температурой блюд, отсутствием полноценного обеда во вторую смену и вкусовыми качествами.

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