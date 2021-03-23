Слияние в Башкирии УГАТУ и БашГУ поддержали на федеральном уровне

Уфа | 23 мар 2021 | 18:08

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с заместителем министра науки и высшего образования России Дмитрием Афанасьевым. Как сообщает пресс-служба главы РБ, замминистра поддержал инициативу Башкирии по объединению УГАТУ и БашГУ.







«Совет, который определит вузы, достойные стать частью программы, будет обязательно анализировать все заявки. Когда объединяются потенциалы разных вузов, качество заявки и ее здоровая амбициозность повышаются. Мы очень рассчитываем, что те идеи, которые сегодня закладываем под большой университет, найдут свое отражение в этой заявке. Комиссия Совета, несомненно, высоко оценит эти перспективы. Мы приветствуем вашу инициативу», – сказал Афанасьев.



Радий Хабиров отметил, что благодаря поддержке федерального министерства республика реализует проекты высшей школы – в частности, это Евразийский научно-образовательный центр, а также создание большого университета.





«Задача такая – если мы хотим быть конкурентоспособными, если хотим, чтобы наши выпускники оставались в республике и с гордостью говорили: «Я учусь в башкирском вузе», мы должны очень много работать над проектом большого университета, – подчеркнул Хабиров.

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Фото: пресс-служба главы РБ