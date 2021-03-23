Слияние в Башкирии УГАТУ и БашГУ поддержали на федеральном уровне
Уфа | 23 мар 2021 | 18:08
Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с заместителем министра науки и высшего образования России Дмитрием Афанасьевым. Как сообщает пресс-служба главы РБ, замминистра поддержал инициативу Башкирии по объединению УГАТУ и БашГУ.
«Совет, который определит вузы, достойные стать частью программы, будет обязательно анализировать все заявки. Когда объединяются потенциалы разных вузов, качество заявки и ее здоровая амбициозность повышаются. Мы очень рассчитываем, что те идеи, которые сегодня закладываем под большой университет, найдут свое отражение в этой заявке. Комиссия Совета, несомненно, высоко оценит эти перспективы. Мы приветствуем вашу инициативу», – сказал Афанасьев.
Радий Хабиров отметил, что благодаря поддержке федерального министерства республика реализует проекты высшей школы – в частности, это Евразийский научно-образовательный центр, а также создание большого университета.