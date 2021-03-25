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В Башкортостане растет уровень травли в школах

В Башкортостане растет уровень травли в школах

| 25 мар 2021 | 14:07

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова отметила, что в республике растет уровень травли в школах. Данные она привела на заседании Госсобрания.

«Ситуация в образовательной среде параллельно отражает то психоэмоциональное напряжение, которое в целом существует в обществе. Конечно, дети – наши зеркала. За последние 3–4 года идет активный рост конфликтных ситуаций вообще в образовательной среде. Рост произошел в шесть раз», – заявила Скоробогатова.

Отмечается, что 2020 год является не показательным – дети находились на удаленном обучении, что исключало некоторые конфликты. Однако в 2019 году из 180 обращений по конфликтным ситуациям в школе 30 случаев оказывались травлей. 


«Парадоксально, что травля детей, которая поддерживается своим невниманием, неучастием, нежеланием входить в ситуацию, помогать ребенку, – спустилась до детских садов», – добавила уполномоченная по правам ребенка.
Милана Скоробогатова отметила, что проблема травли напрямую коррелируется с детскими суицидами – ребенок, который не находит поддержки в обществе, может решить проблему таким образом.

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Источник: gorobzor.ru

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