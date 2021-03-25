Ректором БАГСУ назначили Данияра Абдрахманова

Уфа | 25 мар 2021 | 21:58

Радий Хабиров назначил ректора Башкирской академии государственной службы и управления. Новым руководителем высшего учебного заведения стал Данияр Абдрахманов. О вступлении в должность сообщила пресс-служба администрации главы РБ.







Известно, что до назначения ректором БАГСУ мужчина занимал должность руководителя Болгарского исламского университета в Татарии. Свою карьеру Данияр Абдрахманов начинал в МУП «Уфаводоканал». С 2004 по 2007 годы работал старшим преподавателем в БашГУ, после доцентом филиала РГСУ в Уфе.

2005-2016 годы трудился в ГБНУ Институт гуманитарных исследований РБ. С 2016 по 2019 годы руководил научно-исследовательским институтом духовной безопасности и развития религиозного образования Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.





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Фото: соцсети Данияра Абдрахманова