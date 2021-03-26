В России изменятся правила поступления в вузы

| 26 мар 2021 | 22:12

В этом году приемная кампания в вузы стартует не позднее 20 июня. Однако правила поступления в учебные заведения изменятся. В частности, университеты будут отбирать студентов сразу на факультет, а затем распределять по конкретным образовательным программам.







В этом году вузы получат право организовать набор по нескольким родственным специальностям, передает «Парламентская газета». Если раньше конкурс проводили по каждому отдельному направлению, то теперь образовательная организация может отобрать студентов сразу на факультет и уже уже после 1-го или 2-го курса распределить по конкретным образовательным программам.



Школьники смогут по своему усмотрению выбирать третий предмет для поступления. Раньше выпускники школ отправляли в приемную комиссию результаты ЕГЭ по русскому языку и профильному предмету, а третий предмет вуз назначал сам.

Учебные заведения будут сами устанавливать вступительные испытания для выпускников колледжей и тех, кто уже имеет диплом о высшем образовании. Раньше эти категории абитуриентов должны были сдавать те же экзамены, что и выпускники школ.



У абитуриентов останется возможность подавать документы в пять вузов. При этом количество направлений подготовки каждое учебное заведение будет определять самостоятельно в интервале от двух до десяти.



Поступающие смогут направлять документы в электронном виде. Однако также останется возможность привезти аттестат и согласие на зачисление в комиссию лично или прислать по почте.

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Основная волна зачисления будет только одна. На досрочном этапе вузы примут олимпиадников, абитуриентов, имеющих льготы, и целевиков. Если останутся свободные места, вузы вправе зачислить на них абитуриентов из конкурсного списка. Кроме того, списки будут обновлять ежедневно не менее 5 раз с 9 до 18 часов.Приемная кампания начнется не позднее 20 июня, конкурсные списки публикуются 27 июля. 28 июля — последний день подачи согласия для олимпиадников, льготников и целевиков. 3 августа — для тех, кто идёт по основному конкурсу. 5 августа — последний день издания приказов о зачислении.

Ранее в правительстве РФ сообщили, что высшие учебные заведения в следующем году смогут проводить экзамены онлайн. Это станет возможным, если абитуриент передаст свои биометрические данные. Кроме того, в Совете Федераций предложили предоставить детям из многодетных семей преимущество при зачислении в вузы при прочих равных условиях. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко предложил полностью обеспечить детей из многодетных семей бюджетными местами.





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