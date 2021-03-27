Абитуриентам предложили добавлять баллы при поступлении за знаки ГТО

| 27 мар 2021 | 16:23

Абитуриенты могут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, если они имеют серебряный или бронзовый знак отличия ГТО. Соответствующий приказ подготовило Минобрнауки РФ. До этого бонусные баллы начислялись только за золотые знаки отличия.







«Абитуриенты вузов могут получить дополнительные баллы за наличие не только золотого знака отличия ГТО, как прежде, но также серебряного и бронзового. Это установлено приказом Минобрнауки, который вступает в силу 27 марта», — пишет «Парламентская газета». Уточняется, что значки ГТО должны быть выданы за выполнение нормативов той возрастной группы, к которой относится школьник в текущем году.

Сообщается, что за наличие значка ГТО вуз должен начислять не менее двух дополнительных баллов, при этом другие достижения в образовательном учреждении оценивают по своему усмотрению. Общая сумма бонусных баллов не может превышать десяти.





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