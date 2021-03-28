В России зачислять детей в школы будут по новым правилам

| 28 мар 2021 | 19:59

Запись детей в школы начнется 1 апреля абсолютно для всех. В школах также изменятся сроки зачисления учащихся и порядок предоставления мест, следует из нового порядка Минпросвещения.







В этом году дата старта записи одна — 1 апреля. В этот день с заявлениями могут начать обращаться как те, кто живет на закрепленной территории, так и те, чьи дети имеют преимущественное право при зачислении.



Раньше школа должна была зачислить ребенка в течение семи дней после подачи документов. «Теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после 30 июня», — передает «Российская газета».

В этом году также появилась новая льгота. Так, дети, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе, стали иметь первоочередное право записи.



Прием детей не с приписанного участка начнется 6 июля при наличии свободных мест. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

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