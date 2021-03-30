Минпросвещения РФ перенесло срок итогового сочинения для 11-х классов

| 30 мар 2021 | 20:51

Итоговое сочинение для школьников, которое является допуском к ЕГЭ, перенесли с 5 апреля на 15 апреля. Приказ Минпросвещения и Рособрнадзора об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.







«Слова «5 апреля 2021 года» заменить словами «15 апреля 2021 года», — уточняется в тексте документа. Дополнительные даты проведения сочинения также сдвинуты: с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19 мая 2021 года.

Итоговое сочинение для выпускников 11 классов является допуском к единому государственному экзамену. Кроме того, результаты сочинения могут учитываться вузом при зачислении абитуриента. Те, кто получил за сочинение «незачет», не дописал его, или же вообще не пришел на сочинение по уважительным причинам, могут написать его в дополнительные даты.





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