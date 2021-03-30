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Второе высшее образование в России может стать бесплатным

Второе высшее образование в России может стать бесплатным

| 30 мар 2021 | 21:39

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу бесплатного второго высшего образования. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена комиссии, председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, такое нововведение может коснуться творческих профессий.

Отмечается, что список профессий, на которые можно будет отучиться бесплатно, утвердит правительство. Какие специальности войдут в перечень – неизвестно.

Если законопроект будет принят, то россиянам, которые решат сменить свой род деятельности на творческий, не придется тратиться на обучение. Сейчас второе высшее образование можно получить только на коммерческой основе.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ перенесло срок итогового сочинения для 11-х классов.

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Источник: gorobzor.ru

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